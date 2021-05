Rampelli: Fdi ha idee chiare per Roma, Raggi e M5S no (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Siamo al quinto e ultimo anno della consiliatura, se non ci fosse stato il rinvio delle amministrative, non avremmo nemmeno potuto celebrare questa discussione perché staremmo a pochi giorni dal voto. L’improvvisa intraprendenza del sindaco Raggi sui poteri speciali per Roma si sviluppa ora per mere ragioni elettorali”. Lo dice il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia nel corso dell’audizione della sindaca di Roma Virginia Raggi in prima commissione. “Sul Recovery- aggiunge Rampelli- la domanda è: con chi ha parlato il sindaco? A oggi per Roma capitale sono destinati soltanto 500 milioni comprensivi dei fondi per il Giubileo. Per il Giubileo del 2000 furono stanziati 1mld e 800 milioni di euro, senza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)– “Siamo al quinto e ultimo anno della consiliatura, se non ci fosse stato il rinvio delle amministrative, non avremmo nemmeno potuto celebrare questa discussione perché staremmo a pochi giorni dal voto. L’improvvisa intraprendenza del sindacosui poteri speciali persi sviluppa ora per mere ragioni elettorali”. Lo dice il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia nel corso dell’audizione della sindaca diVirginiain prima commissione. “Sul Recovery- aggiunge- la domanda è: con chi ha parlato il sindaco? A oggi percapitale sono destinati soltanto 500 milioni comprensivi dei fondi per il Giubileo. Per il Giubileo del 2000 furono stanziati 1mld e 800 milioni di euro, senza ...

