Mutui | CRIF | “Ad aprile record richieste dal 2012 | +85% Cala importo medio”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mutui CRIF

Registrano un robusto incremento, pari all'85,1%, nel mese di aprile le richieste die surroghe da parte delle famiglie italiane rispetto allo stesso periodo del 2020. Un dato che ...di. La ...... se la banca non avesse concesso il prestito sarebbe scattata la segnalazione alla. E addio, per almeno 6 mesi a fidi, castelletti, richieste di altri finanziamenti e, carte di credito e ...Così emerge dall’analisi delle richieste registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, che segna un +85,1% rispetto ad aprile 2020. Per altro, va sottolineato come ...Rispetto al corrispondente mese del 2020, che era stato fortemente condizionato dal lockdown totale, nel mese di aprile ...