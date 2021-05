Modena, prima laurea in presenza dopo il lockdown a un 85enne (Di mercoledì 19 maggio 2021) laurearsi in Giurisprudenza a 85 anni e inaugurare, così, la nuova stagione delle lauree in presenza dopo la pausa Covid. Il protagonista di questa storia si chiama Francesco Pitocco, classe 1936, ed è diventato Dottore all'Università di Modena e Reggio Emilia. Il titolo gli sarà conferito nella seduta straordinaria di venerdì, dopo l'ultimo anno di studi portato avanti in pieno lockdown, tra esami sostenuti online e una tesi in Diritto penale del lavoro scritta a mano. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021)rsi in Giurisprudenza a 85 anni e inaugurare, così, la nuova stagione delle lauree inla pausa Covid. Il protagonista di questa storia si chiama Francesco Pitocco, classe 1936, ed è diventato Dottore all'Università die Reggio Emilia. Il titolo gli sarà conferito nella seduta straordinaria di venerdì,l'ultimo anno di studi portato avanti in pieno, tra esami sostenuti online e una tesi in Diritto penale del lavoro scritta a mano.

