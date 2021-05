Migranti | Procuratore Agrigento | ‘archiviazione Rackete? Adeguati a Cassazione ma perplessità’

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – “Ci siamoalle indicazioni della Corte diche aveva confermato l’annullamento dell’arresto. Pur avendo qualche perplessità sul bilanciamento dei beni giuridici in gioco”. Lo ha detto all’Adnkronos ilcapo di, Luigi Patronaggio, commentando la decisione della gip diAlessandra Vella di archiviare l’indagine di Carola, la comandante della Sea Watch accusata di resistenza dopo avere forzato un blocco navale nel giugno del 2019. La Procura ha chiesto l’archiviazione per, che la gip ha accolto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

infoitinterno : Processo a Lucano, il procuratore di Locri: «Ai migranti date solo le briciole dei finanziamenti» - Arriba75006098 : @LaStampa O finalmente speriamo che i giudici recepiscano le richieste del procuratore. In galera no ma ai lavori f… - loriscaldana : RT @LaCnews24: Processo a Lucano, il procuratore di Locri: ''Ai migranti date solo le briciole dei finanziamenti'' #calabrianotizie #newsca… - SalvatoreMirag7 : RT @LaCnews24: Processo a Lucano, il procuratore di Locri: ''Ai migranti date solo le briciole dei finanziamenti'' #calabrianotizie #newsca… - LaCnews24 : Processo a Lucano, il procuratore di Locri: ''Ai migranti date solo le briciole dei finanziamenti''… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Procuratore

Metro

..., innescando una miccia che portò poi al successivo crollo del governo Conte Uno. Mimmo Lucano "Ciò che facevo era più grande di me"/ "Accusato da teste inattendibile" IlLuigi ...IlLuigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip, la ... Aveva il 'dovere di portare iin un porto sicuro' non potendo più garantire la sicurezza ...Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha archiviato l'inchiesta a carico di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch3 che, nel luglio del 2019, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, Sea Watch 3: il gip di Agrigento archivia l’inchiesta su Carola Rackete ...