Migranti: archiviazione Rackete, gip 'reato insussistente, vedetta Gdf non era nave guerra' (2) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel provvedimento la gip Alessandra Vella richiama anche l'ordinanza del 2 luglio del 2019 quando non convalidò l'arresto di Carola Rackete, che era finita in manette su richiesta della Procura di Agrigento. E anche la conferma della sua ordinanza decisa dalla Corte di Cassazione il 16 gennaio del 2020. Secondo La Cassazione fu legittimo il no della gip di Agrigento all'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. La terza sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella contro l'ordinanza, firmata il 2 luglio scorso dalla stessa gip Alessandra Vella che decise di non convalidare l'arresto di Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel provvedimento la gip Alessandra Vella richiama anche l'ordinanza del 2 luglio del 2019 quando non convalidò l'arresto di Carola, che era finita in manette su richiesta della Procura di Agrigento. E anche la conferma della sua ordinanza decisa dalla Corte di Cassazione il 16 gennaio del 2020. Secondo La Cassazione fu legittimo il no della gip di Agrigento all'arresto della comandante della Sea Watch, Carola. La terza sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella contro l'ordinanza, firmata il 2 luglio scorso dalla stessa gip Alessandra Vella che decise di non convalidare l'arresto di, escludendo ildi resistenza e violenza ada ...

