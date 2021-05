M5S | D’Inca | “A fine maggio o primi di giugno voto su Conte”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Abbiamo alcuni ritardi, ma credo che ao massimo idipotremo fare questa votazione” su Giuseppealla guida del M5S. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. “Ormaiè la nostra guida, occorre che facciamo una votazione ed è per questo che chiediamo di poter votare, o sulla piattaforma o su un’altra. Rousseau in tutti questi anni ha funzionato molto bene, io ringrazio Davide Casaleggio per tutto il lavoro fatto. Ora noi andiamo verso un neo-Movimento, costruendo una nuova storia per un Movimento che finora ha fatto tantissimo”.“è il nostro leader, è l’attuale e prossima guida del Movimento, appena riusciremo a votare su una piattaforma in cui ...