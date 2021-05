Laetitia Casta è diventata mamma per la quarta volta (Di mercoledì 19 maggio 2021) La top model Laetitia Casta ha dato alla luce il primo figlio dal marito Louis Garrel, con cui è sposata dal 2017. Un bel poker d’assi quello di Laetitia Casta, che ha dato alla luce il suo quarto figlio, il primo con il marito Louis Garrel. Il bimbo è nato a marzo, ma solo in Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) La top modelha dato alla luce il primo figlio dal marito Louis Garrel, con cui è sposata dal 2017. Un bel poker d’assi quello di, che ha dato alla luce il suo quarto figlio, il primo con il marito Louis Garrel. Il bimbo è nato a marzo, ma solo in

Advertising

lordjimpt : RT @adreciclarte: Charlotte Rampling, Brigitte Bardot, Laetitia Casta e Mélanie Laurent by Studio Harcourt, Paris - adreciclarte : Charlotte Rampling, Brigitte Bardot, Laetitia Casta e Mélanie Laurent by Studio Harcourt, Paris - zazoomblog : Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato Azel - #Laetitia #Casta #mamma #quarta #volta: - infoitcultura : Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato il figlio Azel - infoitcultura : Laetitia Casta è di nuovo mamma: è nato il suo quarto figlio! -