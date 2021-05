La via sostenibile per ricostruire il futuro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le infrastrutture sostenibili sono oggi al centro dei piani di ripartenza economica post-Covid-19. Secondo l’Ocse a livello mondiale dovranno essere investiti 6,9 trilioni di dollari entro il 2030 per rispettare gli obiettivi sul clima previsti dagli accordi di Parigi. La sostenibilità nelle infrastrutture diventa così un paradigma per molti paesi, ma anche un’occasione di crescita. Il World Economic Forum calcola che ogni dollaro investito nelle infrastrutture sostenibili dai paesi in via di sviluppo produce un ritorno in termini di ricchezza prodotta pari a 4 dollari; mentre per quanto riguarda invece la media generale degli stati, investire l’1% del Pil nelle infrastrutture, produce un ritorno economico dello 0,4% nel primo anno e dell’1,5% in ciascuno dei quattro anni successivi. Da qui la decisione di lanciare progetti sostenibili in giro per il mondo come sta facendo la Port ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le infrastrutture sostenibili sono oggi al centro dei piani di ripartenza economica post-Covid-19. Secondo l’Ocse a livello mondiale dovranno essere investiti 6,9 trilioni di dollari entro il 2030 per rispettare gli obiettivi sul clima previsti dagli accordi di Parigi. La sostenibilità nelle infrastrutture diventa così un paradigma per molti paesi, ma anche un’occasione di crescita. Il World Economic Forum calcola che ogni dollaro investito nelle infrastrutture sostenibili dai paesi in via di sviluppo produce un ritorno in termini di ricchezza prodotta pari a 4 dollari; mentre per quanto riguarda invece la media generale degli stati, investire l’1% del Pil nelle infrastrutture, produce un ritorno economico dello 0,4% nel primo anno e dell’1,5% in ciascuno dei quattro anni successivi. Da qui la decisione di lanciare progetti sostenibili in giro per il mondo come sta facendo la Port ...

Advertising

HuffPostItalia : La via sostenibile per ricostruire il futuro - licia35540898 : RT @ElioLannutti: Il Papa taglia gli stipendi ai dipendenti vaticani. Parte la protesta: “Per noi il futuro sostenibile non esiste. Abolire… - Daviderel4 : RT @ElioLannutti: Il Papa taglia gli stipendi ai dipendenti vaticani. Parte la protesta: “Per noi il futuro sostenibile non esiste. Abolire… - libellula58 : RT @ElioLannutti: Il Papa taglia gli stipendi ai dipendenti vaticani. Parte la protesta: “Per noi il futuro sostenibile non esiste. Abolire… - GHERARDIMAURO1 : RT @ElioLannutti: Il Papa taglia gli stipendi ai dipendenti vaticani. Parte la protesta: “Per noi il futuro sostenibile non esiste. Abolire… -

Ultime Notizie dalla rete : via sostenibile Beatrice di York è incinta: arriva il primo royal baby con il marito Edoardo Mapelli Mozzi La conferma è arrivata dall'account Twitter e via Instagram attraverso i profili ufficiali della ...storia come la prima testa coronata ad aver adottato per il suo giorno più bello un look sostenibile.

Al Vallauri di Fossano le premiazioni del concorso "Sosteniamo il nostro ambiente" Sabato 15 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 in via telematica dall'Aula Magna dell'Istituto "G. Vallauri" si è conclusa con successo la premiazione ...ha più volte ricordato come la mobilità sostenibile ...

La via sostenibile per ricostruire il futuro L'HuffPost Salute, Torino: al via Bike to school Dopo l’ampia partecipazione dell’appuntamento di aprile, l’associazione Fiab Torino Bike Pride, insieme a Comitato Torino Respira, Comitato provinciale per l’Unicef, Consu ...

Al via il Master in Sustainable Mobility Il corso, realizzato in collaborazione con la Luiss Business School, si pone l’obiettivo di formare i professionisti che andranno a ricoprire le nuove posizioni lavorative nell’ambito della progettazi ...

La conferma è arrivata dall'account Twitter eInstagram attraverso i profili ufficiali della ...storia come la prima testa coronata ad aver adottato per il suo giorno più bello un lookSabato 15 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 intelematica dall'Aula Magna dell'Istituto "G. Vallauri" si è conclusa con successo la premiazione ...ha più volte ricordato come la mobilità...Dopo l’ampia partecipazione dell’appuntamento di aprile, l’associazione Fiab Torino Bike Pride, insieme a Comitato Torino Respira, Comitato provinciale per l’Unicef, Consu ...Il corso, realizzato in collaborazione con la Luiss Business School, si pone l’obiettivo di formare i professionisti che andranno a ricoprire le nuove posizioni lavorative nell’ambito della progettazi ...