La commessa licenziata per aver regalato 21 centesimi di gamberetti a un cliente (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo una causa durata ben due anni il giudice del tribunale del lavoro di Firenze ha decretato il reintegro della dipendente. Ma Unicoop si difende: 'Vicenda non chiusa, c'era giusta causa nel ... Leggi su today (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo una causa durata ben due anni il giudice del tribunale del lavoro di Firenze ha decretato il reintegro della dipendente. Ma Unicoop si difende: 'Vicenda non chiusa, c'era giusta causa nel ...

