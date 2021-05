La Cassazione: Renato Vallanzasca deve restare in carcere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 maggio 2021 - Non si aprono le porte della cella del penitenziario di Bollate, per Renato Vallanzasca. L'ex bandito della Comasina condannato al carcere a vita per più delitti resterà in ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 maggio 2021 - Non si aprono le porte della cella del penitenziario di Bollate, per. L'ex bandito della Comasina condannato ala vita per più delitti resterà in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Resta in carcere Renato Vallanzasca, l'ex bandito della Comasina condannato al carcere a vita per più delitti. Lo h… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Renato Vallanzasca, l'ex bandito della Comasina condannato al carcere a vita per più delitti. Lo ha deci… - Pietro13774113 : RT @Agenzia_Ansa: Resta in carcere Renato Vallanzasca, l'ex bandito della Comasina condannato al carcere a vita per più delitti. Lo ha deci… - ZenatiDavide : Vallanzasca resta in carcere, Cassazione non concede sconti: Resta in carcere Renato Vallanzasca, l’ex bandito dell… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Renato Vallanzasca, Cassazione respinge ricorso: resta in carcere -