IATA | bene aperture confini a viaggiatori vaccinati

(Teleborsa) – Aumentano i Paesi che aprono i propri confini ai viaggiatori vaccinati e gli "gli ultimi dati raccolti dalla IATA, compreso il suo servizio Timatic, mostrano che più di 20 Paesi hanno revocato totalmente o parzialmente le restrizioni per i viaggiatori vaccinati". Così l'International Air Transport Association che "supporta l'accesso illimitato ai viaggi per i viaggiatori vaccinati. Nei casi in cui la vaccinazione non è possibile, l'accesso a viaggi senza quarantena dovrebbe essere fornito attraverso strategie di test COVID-19 basate su test gratuiti ampiamente disponibili". "L'obiettivo è un'apertura sicura delle frontiere ai viaggi internazionali", ha affermato in una nota Willie Walsh, Direttore generale della IATA

Il certificato Covid - 19 sbarca in Europa: cosa farà la Svizzera? Anche se la maggior parte dei danesi ha finora accolto bene l'iniziativa, Anita non è l'unica ad ... SWISS International Air Lines si sta muovendo in maniera indipendente e sta testando lo IATA Travel ...

Allarme Iata: aumento “irresponsabile” delle tasse aeroportuali spagnole Allarme Iata: aumento "irresponsabile" delle tasse aeroportuali spagnole: danneggerà la ripresa economica e i posti di lavoro ...

