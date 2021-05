Giulia Stabile dopo Amici | “Veronica è fantastica! Sulla Celentano non mi sento di dire nulla” | Poi su Maria De Filippi | “Stupenda”

Advertising

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - isa_34 : RT @BettaZ02: Comunque ad amici non ha vinto l’amore, ha vinto Giulia stabile, che poi lei sia l’amore è un altro discorso - brrr20lola : RT @cach1276: Possiamo ricordare che GIULIA LOLA STABILE è la prima BALLERINA DONNA a vincere il programma di Amici ?! Ripetiamolo spesso… - elvicchiaa : RT @la_pesantezza: Ristabiliamo l’ordine. Ha vinto il TALENTO. Ha vinto la prima ballerina donna nella storia di Amici. Ha vinto l’umiltà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

La scorsa domenica seraha vinto la ventesima edizione di 'Amici' . La ballerina si è così portata a casa il montepremi di ben 200mila euro in gettoni d'oro. Si tratta di una cifra ragguardevole, considerando ...Aka7even: tutte le info sul nuovo disco in arrivo approfondimento Amici 2021,è la vincitrice. FOTO Luca Marzano si prepara ad accogliere l'uscita del suo primo disco che, a differenza ...La scorsa domenica Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di ‘Amici’ portandosi a casa un montepremi da 200mila euro: ecco come intende spendere la cifra.La scorsa domenica sera Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di ‘Amici’. La ballerina si è così portata a casa il montepremi di ben 200mila euro in gettoni d’oro. Si tratta di una cifra raggu ...