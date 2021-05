Enrica non ce l’ha fatta, fatale lo scontro con un capriolo in autostrada (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ morta Enrica Franchini, la donna di 49 anni che lunedì mattina all’altezza di Borgo Panigale, lugno l’autostrada A14, era rimasta coinvolta insieme alla sorella in un incidente stradale dovuto all’impatto con un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la strada. Enrica Franchini non ce l’ha fatta. Dopo il grave incidente che l’aveva vista coinvolta nella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ mortaFranchini, la donna di 49 anni che lunedì mattina all’altezza di Borgo Panigale, lugno l’A14, era rimasta coinvolta insieme alla sorella in un incidente stradale dovuto all’impatto con unche aveva improvvisamente attraversato la strada.Franchini non ce. Dopo il grave incidente che l’aveva vista coinvolta nella L'articolo proviene da Leggilo.org.

