Energia | ARERA | da liberalizzazione rischi per fasce vulnerabili

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Senza adeguate misure entro il 2023 "la liberalizzazione" del mercato dell'Energia "rischierebbe di portare a risultati di mercato scarsamente concorrenziali, inidonei ad incidere sull'attuale livello di concentrazione del mercato e, nella peggiore delle ipotesi, a penalizzare le fasce più vulnerabili dei clienti, che potrebbero non cogliere gli eventuali vantaggi del libero mercato". Lo ha sottolineato il presidente dell'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente, Stefano Besseghini, in audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera sul tema della liberalizzazione con la fine del mercato di maggior tutela dal 2023. "A tale riguardo – ha detto – l'Autorità ritiene, dunque, urgente identificare le opportune misure di tutela a favore dei ...

