Elisabetta Canalis, nasce una pasionaria (pop) di destra (Di mercoledì 19 maggio 2021) Colpisce a destra quanto a sinistra, e la potremmo chiamare sindrome "pasionaria", dal soprannome dato a Dolores Ibàrruri, la mitica antifascista spagnola del "No pasaran!". Questa volta è toccato a leghisti, fratelli d'Italia e dintorni. "L'Italia è un paese libero. Non deve omologarsi alle follie del politicamente corretto", ha postato Elisabetta Canalis su Instagram scagliandosi contro il "bavaglio inaccettabile" e la trasformazione in intellettuale controcorrente, scomoda e di destra è immediata. Matteo Salvini e Giorgia Meloni sottoscrivono e la rilanciano su twitter: "Chiara e coraggiosa!", "Brava!". Nicola Porro la esalta: "Non sceglie la via facile delle superstar in ginocchio per la nuova religione Lgbt pro ddl Zan". Alessandro Sallusti scrive a Dagospia paragonandola a Sartre e Fedez.

