È in arrivo una nuova serie animata dedicata a Batman (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dai fumetti al cinema passando per la tv. E in molti concordano che una delle versioni più memorabili di Batman sia sicuramente quella della celebre serie animata degli anni ’90. In seguito ce ne sono state altre, certo, ma poche hanno raggiunto lo stesso grado di venerazione. Ora ci proverà un nuovo progetto messo in cantiere da Hbo Max e Cartoon Network: s’intitolerà Batman: Caped Crusader e avrà un trio di produttori illustri, ovvero Bruce Timm (uno dei più importanti fumettisti della Dc Comics) e i registi J.J. Abrams e Matt Reeves. Il primo, Timm, torna dunque così al formato televisivo, dopo aver lasciato un segno indelebile in quella Animated series che ha debuttato nel 1992. Secondo la presentazione ufficiale, Batman: Caped Crusader “intratterrà allo stesso modo i nuovi ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dai fumetti al cinema passando per la tv. E in molti concordano che una delle versioni più memorabili disia sicuramente quella della celebredegli anni ’90. In seguito ce ne sono state altre, certo, ma poche hanno raggiunto lo stesso grado di venerazione. Ora ci proverà un nuovo progetto messo in cantiere da Hbo Max e Cartoon Network: s’intitolerà: Caped Crusader e avrà un trio di produttori illustri, ovvero Bruce Timm (uno dei più importanti fumettisti della Dc Comics) e i registi J.J. Abrams e Matt Reeves. Il primo, Timm, torna dunque così al formato televisivo, dopo aver lasciato un segno indelebile in quella Animateds che ha debuttato nel 1992. Secondo la presentazione ufficiale,: Caped Crusader “intratterrà allo stesso modo i nuovi ...

Advertising

PrimeVideoIT : Per lei il coprifuoco non è una novità: #Cenerentola è in arrivo a settembre, con ??@Camila_Cabello e ??@nickgalitzine - tveffe : News / @CBS annuncia l'arrivo in autunno il martedì sera delle tre serie di #FBI (#FBI, #FBIInternational e… - tjsthbn : RT @SIINGKWAN: MI DEVO DARE UNA CALMATA ALTRIMENTI A FINE GIORNATA NON CI ARRIVO - SIINGKWAN : MI DEVO DARE UNA CALMATA ALTRIMENTI A FINE GIORNATA NON CI ARRIVO - erpedrini : RT @IlZebraapois: La Guardia Civil con i blindati sulle spiagge respinge l'arrivo di una massa enorme di migranti. Il Sole 24 Ore,You Tube. -