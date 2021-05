Covid e coprifuoco, il fuggi fuggi generale all’arrivo della polizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire da questa sera il coprifuoco è stato spostato alle ore 23. Fino a ieri però l’orario previsto per rientrare in casa erano le 22. Da quell’ora in poi le forze dell’ordine, attraverso una intensa attività di controllo del territorio invita tutti i cittadini a tornarsene nelle proprie abitazioni. Ieri sera è successo proprio questo a piazza Nazionale dove c’erano ancora centinaia di persone in strada. Il traffico però ha rallentato l’avvento della polizia e così c’è stato un fuggi fuggi generale per i vicoli della zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire da questa sera ilè stato spostato alle ore 23. Fino a ieri però l’orario previsto per rientrare in casa erano le 22. Da quell’ora in poi le forze dell’ordine, attraverso una intensa attività di controllo del territorio invita tutti i cittadini a tornarsene nelle proprie abitazioni. Ieri sera è successo proprio questo a piazza Nazionale dove c’erano ancora centinaia di persone in strada. Il traffico però ha rallentato l’avventoe così c’è stato unper i vicolizona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

