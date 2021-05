CorSport | pessimo l’arbitraggio di Fabbri in Lazio-Torino | la CAN è allo sbando

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella sua Moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna commentadiindi ieri sera. “Altra pessima figura arbitrale, la CAN èe questo è sotto gli occhi di tutti. Anche dei vertici dell’AIA. La partita diè zeppa di errori: fquasi inesistente di Immobile; rigore non dato su Muriqi; rigorino dato su Immobile (con Tegoni che chiama un fuorigioco inesistente di due metri); rigore non dato su Muriqi. Errori pesanti che contribuiscono a condannare il Benevento alla B”. Il tocco di Immobile sulle spalle di Nkoulou è “leggerino”, scrive, mentre erano più nette la spinta di Ansaldi sulle spalle di Muriqi in area e la sbracciata di Bremer su Muriqi nel finale. Pinna li giudica entrambi da ...

Advertising

napolista : La Moviola di Edmondo Pinna. Altra pessima figura arbitrale. Il fallo di Immobile era quasi inesistente. Mancano du… - Sirio06615191 : @CorSport Che pessimo direttore. Bugiardo e di parte. Vi state meritando il calo di vendite,i tagli e la depression… - NConcetto : @CorSport Paratici:pessimo dirigente . 1000 altri anni alla Juventus - gio_mamma : @Andrea13411675 @tutticonvocati @CorSport Beh in un contesto di calo generalizzato della stampa e uno di quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport pessimo

ilnapolista

Uno spettacolo, con vecchie ruggini che emergono, con la provocazione dell'uno, un classico (chiedere a Zapata) e la furia dell'altro, mai visto prima così e che speriamo di non rivedere.Uno spettacolo, con vecchie ruggini che emergono, con la provocazione dell'uno, un classico (chiedere a Zapata) e la furia dell'altro, mai visto prima così e che speriamo di non rivedere.Il Corriere dello Sport titola: "Dybala cerca almeno una Joya: regalarsi una finale in prima fila". Per l'argentino tanti cattivi pensieri. Dopo il gol n. 100 in bianconero ora ...L'analisi del Corriere dello Sport sulle parole di Rocco: Commisso e quel luogo comune sugli italiani eccentrici arricchitisi in America ...