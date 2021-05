“Comuni per l’acqua pubblica”, i sindaci dicono no agli aumenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nessun aumento delle tariffe sulle bollette dell’acqua. E uno sportello sarà istituito proprio sul territorio di Castellammare di Stabia. I sindaci e i consiglieri appartenenti al gruppo “Comuni per l’acqua pubblica” si dichiarano contrari alla proposta di nuovi aumenti delle tariffe, che per gli anni 2022 e 2023 lieviterebbero ulteriormente del 2,5% circa all’anno. Nel corso della riunione del consiglio di distretto sarnese-vesuviano dell’Ente Idrico Campano (Eic), è stata accolta da tutti i presenti la proposta del Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, di rinviare la discussione sul punto, che prevedeva un probabile lieve aumento delle tariffe, allo scopo di approfondire meglio la problematica e studiare un nuovo piano tariffario che non prevede alcun tipo di incremento ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nessun aumento delle tariffe sulle bollette del. E uno sportello sarà istituito proprio sul territorio di Castellammare di Stabia. Ie i consiglieri appartenenti al gruppo “per” si dichiarano contrari alla proposta di nuovidelle tariffe, che per gli anni 2022 e 2023 lieviterebbero ulteriormente del 2,5% circa all’anno. Nel corso della riunione del consiglio di distretto sarnese-vesuviano dell’Ente Idrico Campano (Eic), è stata accolta da tutti i presenti la proposta del Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, di rinviare la discussione sul punto, che prevedeva un probabile lieve aumento delle tariffe, allo scopo di approfondire meglio la problematica e studiare un nuovo piano tariffario che non prevede alcun tipo di incremento ...

Advertising

FBiasin : 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'.… - poliziadistato : Palermo: operazione antidroga in corso. Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Partinico hanno permesso di… - reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Franco Arminio poeta e paesologo legge per Report alcune sue parole sul futuro dei piccoli com… - MarioRo22315926 : RT @marattin: Sui comuni a rischio-dissesto, prima di violare per la terza volta una sentenza della Corte Cost i partiti ci pensino bene. C… - 57Davide : RT @marattin: Sui comuni a rischio-dissesto, prima di violare per la terza volta una sentenza della Corte Cost i partiti ci pensino bene. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni per Al via il dl che riforma il lavoro Abbiamo bisogno di soluzioni europee comuni per gestire le migrazioni. Possiamo raggiungere questo obiettivo se raggiungiamo un accordo sul nuovo Patto sulla migrazione', ha affermato la presidente ...

Esteri: Passaporti grigi, la tratta segreta di esseri umani - Lorenza Formicola I passaporti grigi sono documenti di viaggio temporanei. Ben 19 comuni turchi li hanno rilasciati, a pagamento, per far andare persone in viaggio in Europa. Che poi non sono mai più tornate allo scadere del documento. E' una forma di emigrazione clandestina, ...

Opere abusive, dal Mims contributi ai Comuni per la demolizione Edilportale.com Sanremo maglia nera di differenziata tra i comuni gestiti da Amaie Energia: con il suo 63% è all’ultimo posto Il ritorno della app ‘Junker’ riporta alla luce le criticità del sistema di raccolta differenziata a Sanremo, città nella quale la gestione dei rifiuti non è mai stata cosa semplice. La Città dei Fior ...

Riserve naturali un patto con la Regione Arriva la convenzione fra la Regione, l’Unione Montana, i Comuni di Castelnuovo, Montecatini, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra per la gestione del sistema delle riserve naturali regionali de ...

Abbiamo bisogno di soluzioni europeegestire le migrazioni. Possiamo raggiungere questo obiettivo se raggiungiamo un accordo sul nuovo Patto sulla migrazione', ha affermato la presidente ...I passaporti grigi sono documenti di viaggio temporanei. Ben 19turchi li hanno rilasciati, a pagamento,far andare persone in viaggio in Europa. Che poi non sono mai più tornate allo scadere del documento. E' una forma di emigrazione clandestina, ...Il ritorno della app ‘Junker’ riporta alla luce le criticità del sistema di raccolta differenziata a Sanremo, città nella quale la gestione dei rifiuti non è mai stata cosa semplice. La Città dei Fior ...Arriva la convenzione fra la Regione, l’Unione Montana, i Comuni di Castelnuovo, Montecatini, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra per la gestione del sistema delle riserve naturali regionali de ...