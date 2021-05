Caso chiuso per Carola Rackete: la comandante della Sea-Watch 3 non sarà processata per lo speronamento della motovedetta a Lampedusa (Di mercoledì 19 maggio 2021) La procura di Agrigento ha chiuso definitivamente il Caso su Carola Rackete, la giovane comandante della Sea-Watch 3 che, nel luglio del 2019, era stata arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il procuratore Luigi Patronaggio oggi, 19 maggio, ha chiesto l’archiviazione perché la comandante avrebbe agito per stato di necessità: aveva il «dovere di portare i migranti in un porto sicuro», non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima, e che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva far sbarcare. Nella manovra d’avvicinamento al porto, la Sea-Watch 3 urtò anche una motovedetta della Guardia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) La procura di Agrigento hadefinitivamente ilsu, la giovaneSea-3 che, nel luglio del 2019, era stata arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il procuratore Luigi Patronaggio oggi, 19 maggio, ha chiesto l’archiviazione perché laavrebbe agito per stato di necessità: aveva il «dovere di portare i migranti in un porto sicuro», non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima, e che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva far sbarcare. Nella manovra d’avvicinamento al porto, la Sea-3 urtò anche unaGuardia ...

AlbertoBagnai : Nel caso qualcuno voglia spiegarmi su carta intestata cosa devo o non devo dire, segnalo che oggi, essendo chiuso P… - AlvisiConci : RT @ilriformista: Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Aveva il… - GiovannaBarresi : RT @ilriformista: Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Aveva il… - Open_gol : Caso chiuso per Carola Rackete - ilriformista : Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Ave… -