Calcio | Pirlo | ' mi riconfermerei | amo il calcio e la Juve | poi la società deciderà' **

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) - "Se mi? Certo che mi, sono qui per questo, ho iniziato a fare l'allenatore per questo, perché amo ilfin da bambino e continuerò a farlo, poi la, ma io vorrei continuare perché amo allenare, amo questache mi ha dato tante soddisfazioni, poi decideranno loro, ma il mio obbiettivo è di continuare". Lo ha detto il tecnico dellantus, Andrea, alla Rai dopo aver vinto la Coppa Italia parlando del suo futuro.

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Andrea #Pirlo?? 116 presenze e 13 gol in #Nazionale ???? Il Maestro compie 4?2? anni ?? ?? Campi… - ZZiliani : Per il resto (a parte l'esame truffa di #Suarez, le piazzate di #Paratici agli arbitri, l'abominio della #Superlega… - Gazzetta_it : Pirlo riparte dai Fantastici 4: la Juve trova una quadra a due giornate dalla fine #SerieA - RepJuventus : Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: Kulusevski e Chiesa regalano il secondo trofeo a Pirlo - sportli26181512 : Pirlo, compleanno speciale: 'Futuro? Mi confermerei! Ma ora penso al Bologna': Pirlo, compleanno speciale: 'Futuro?… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Pirlo

6,5 Azzecca la scelta di Kulusevski, el hombre del partido. Mette il secondo trofeo in bacheca e un paio di bulloni alla sua traballante panchina.Andreaè diventato il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che ... Se mi confermerei? Sì, perché amo il, amo questo lavoro e questo club. Poi la ...Pirlo: "Il mio obiettivo è continuare qui" "Queste vittorie non cancellano gli alti e bassi durante la stagione, ma in questa prima stagione da allenatore ho imparato tanto. Ma il bello del calcio è ...Dopo la vittoria della Coppa Italia Andrea Pirlo ha commentato così la prestazione dei suoi e il suo futuro alla Juventus.