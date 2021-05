Calcio: Lazio contro Cairo, 'tuteleremo Immobile' (Di mercoledì 19 maggio 2021) "tuteleremo il nostro Capitano e la Società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente. Il nostro campionato e' stato accompagnato da una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "il nostro Capitano e la Società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente. Il nostro campionato e' stato accompagnato da una ...

Advertising

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - apetrazzuolo : LAZIO - La società contro Cairo: 'Tuteleremo Immobile in tutti le sedi legali e sportive dalle accuse infamanti' - napolimagazine : LAZIO - La società contro Cairo: 'Tuteleremo Immobile in tutti le sedi legali e sportive dalle accuse infamanti' -