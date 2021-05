Benevento, Reale: “Questione Osl è di massima serietà” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La Questione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione è seria, a prescindere dalla rassicurazioni che arrivano dall’amministrazione comunale, che in merito alle denunce dell’organismo si limita a buttar la palla nel campo avversario, respingendo accuse al mittente. La realtà è che se c’è un corto circuito, a quattro anni dal dissesto, piuttosto che scambiarsi accuse bisognerebbe capire dov’è il guasto e ripartire per dare risposte ai cittadini. La realtà, per chi si occupa anche in campo professionale di seguire cittadini che si ritrovano nella condizione di essere o creditori di quel dissesto, o debitori in attesa di accertamento, è di profonda incertezza, è del solito ginepraio burocratico in cui nulla è certo. Per molto tempo, in assenza di un dirigente, è stato impossibile provare ad avere la minima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ladell’Organismo Straordinario di Liquidazione è seria, a prescindere dalla rassicurazioni che arrivano dall’amministrazione comunale, che in merito alle denunce dell’organismo si limita a buttar la palla nel campo avversario, respingendo accuse al mittente. La realtà è che se c’è un corto circuito, a quattro anni dal dissesto, piuttosto che scambiarsi accuse bisognerebbe capire dov’è il guasto e ripartire per dare risposte ai cittadini. La realtà, per chi si occupa anche in campo professionale di seguire cittadini che si ritrovano nella condizione di essere o creditori di quel dissesto, o debitori in attesa di accertamento, è di profonda incertezza, è del solito ginepraio burocratico in cui nulla è certo. Per molto tempo, in assenza di un dirigente, è stato impossibile provare ad avere la minima ...

