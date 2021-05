Anticipazioni Uomini e Donne, mercoledì 19 maggio 2021: ultime novità dal Trono Over e Classico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna come sempre alle 14:45 su Canale 5. Nonostante siamo per arrivare alla fine di questa stagione tante cose ancora stanno accadendo in studio, secondo le Anticipazioni del Vicolo delle News il clima resta ancora incandescente. Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani, lo scontro tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti facendo rivelazioni importanti su Roberta Di Padua, raccontando un segreto tra lui e la Dama. Tuttavia se i followers di lei sono aumentati, la relazione ha subito dei danni. Ma al centro delle polemiche di oggi c’è anche Armando Incarnato con Nicola Vivarelli. Dopo la sfilata che vedrà Gemma Galgani con indosso una coulotte rosa, Tina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento con. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna come sempre alle 14:45 su Canale 5. Nonostante siamo per arrivare alla fine di questa stagione tante cose ancora stanno accadendo in studio, secondo ledel Vicolo delle News il clima resta ancora incandescente.oggi: Gemma Galgani, lo scontro tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti facendo rivelazioni importanti su Roberta Di Padua, raccontando un segreto tra lui e la Dama. Tuttavia se i followers di lei sono aumentati, la relazione ha subito dei danni. Ma al centro delle polemiche di oggi c’è anche Armando Incarnato con Nicola Vivarelli. Dopo la sfilata che vedrà Gemma Galgani con indosso una coulotte rosa, Tina ...

