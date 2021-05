Ultime Notizie Serie A: Zidane in cima alla lista Juve, Ranieri incontra Ferrero (Di martedì 18 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.56 – Gianluca Vialli a margine della presentazione del libro La Bella Stagione, edito da Mondadori e da oggi in uscita in libreria, ha ripercorso i suoi anni alla Sampdoria con uno sguardo al presente e al futuro Le sue dichiarazioni Ore 9.39 – Claudio Ranieri, l’agente Luca Bascherini e Massimo Ferrero si incontreranno giovedì e discuteranno del rinnovo di contratto, ma la distanza è ancora molto ampia. CLICCA QUI Ore 9.05 – Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato com’è stato gestita in casa nerazzurra la complicata stagione. Le sue parole Ore 8.23 – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 Ore 9.56 – Gianluca Vialli a margine della presentazione del libro La Bella Stagione, edito da Mondadori e da oggi in uscita in libreria, ha ripercorso i suoi anniSampdoria con uno sguardo al presente e al futuro Le sue dichiarazioni Ore 9.39 – Claudio, l’agente Luca Bascherini e Massimosi incontreranno giovedì e discuteranno del rinnovo di contratto, ma la distanza è ancora molto ampia. CLICCA QUI Ore 9.05 – Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato com’è stato gestita in casa nerazzurra la complicata stagione. Le sue parole Ore 8.23 – ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Ecco tutte le date delle riaperture: cosa cambia per il coprifuoco, le cene, il wedding. Ultime piscine al chiuso e… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi… - CorriereCitta : Centri commerciali nel weekend aperti o chiusi? La novità nel nuovo decreto Draghi: ecco quando riaprono nel fine s… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid: i dati sui contagi nelle scuole in Sicilia ed a Messina) è stato pubblicato su: Tempo St… -