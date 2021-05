Traffico Roma del 18-05-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) LuceverdeBuonasera Simone Cerchiara e Bentrovati a questo appuntamento a San Giovanni incidente in via dell’Ambaradam all’altezza di via Dei laterani ripercussioni con rallentamenti e codevia Cilicia code verso San Giovanni in via dell’appia Pignatelliin coda disagi all’altezza di via dell’Almone al Ostiense difficoltà di circolazione tra via del Porto Fluviale via Pacinotti verso Aurelio in via Gregorio VII rallentamenti tra porta Cavalleggeri e il video per l’olimpica ci spostiamo in via della Pineta Sacchetti Qui abbiamo disagi tra la galleria Giovanni XXIII è il lì a Torrevecchia in via Lombroso invece attenzione a un incidente raccordo anulare disagi sulla carreggiata interna code nel tratto Bufalotta bivio per la 24 queste Al momento le principali notizie Ma ricordo che per i dettagli di queste e di ...