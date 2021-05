The O.C., Mischa Barton sull’addio: “Non potevo andare avanti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mischa Barton, attrice che interpretava Marissa Cooper in The O.C., torna a parlare a parlare del suo addio alla serie televisiva. E le accuse non mancano La morte di Marissa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 19 maggio 2021), attrice che interpretava Marissa Cooper in The O.C., torna a parlare a parlare del suo addio alla serie televisiva. E le accuse non mancano La morte di Marissa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

rendezv0vz : l’unica occasione in cui hanno messo i tacchi a mischa in 3 stagioni di the oc è la sfilata della prima puntata per… - BesideYouAsh_ : Immagina di essere Mischa avere 16 anni e limonare con Ben. (Ryan) Che fortuna che ha avuto 16 anni e limonare R… -