Spagna | 5000 migranti arrivano a Ceuta | record senza precedenti

(Di martedì 18 maggio 2021) La città autonoma diè una città spagnola che si trova nel Nord Africa che si trova dal lato opposto di Gibilterra. La città confina quindi con il Marocco, da cui lunedì sono arrivati il numerodi 5mila, di cui mille minorenni. Il confine trae il Marocco è recintato e sorvegliato in modo da limitare gli accessi all’enclave spagnola, che essendo infatti territorio dell’Unione Europea consentirebbe quindi a chi accede ulteriore accesso alle nazioni parte della Convenzione di Schengen, in accordo con il regolamento di Dublino.e Melilla, enclavi spagnole in AfricaIarrivati lunedì sono giunti aa piedi lungo le coste oppure nuotando o camminando sfruttando la bassa marea. Sulle spiagge dell’enclave è schierato ...

La Spagna ha deciso di prendere misure drastiche, il governo ha annunciato che schiererà l'esercito al confine col Marocco. Motivo di questa nuova ondata lo scontro diplomatico tra Madrid e Rabat per ...