"Sono devastata". Serena Bortone viene a sapere della morte di Franco Battiato? Crollo in pubblico (Di martedì 18 maggio 2021) Crollo emotivo per Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai1, ha dovuto aprire la puntata del 18 maggio con una triste notizia: la morte di Franco Battiato. Con la voce rotta dall'emozione la Bortone ha ammesso: "Sono devastata. Qui oggi siamo tutti in lutto. Io, personalmente, Sono devastata. Io mi sento di dire una cosa. Lui era colto, raffinato, anche imperscrutabile, misterioso, mistico, filosofico. Ma chiunque abbia provato l'amore nella sua vita si sarà sicuramente ritrovato nelle parole de La Cura". Poi il programma di Viale Mazzini ha voluto ricordare il cantante con diversi servizi a lui dedicati. Ugualmente devastato Morgan. "Mi fa tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)emotivo per. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai1, ha dovuto aprire la puntata del 18 maggio con una triste notizia: ladi. Con la voce rotta dall'emozione laha ammesso: ". Qui oggi siamo tutti in lutto. Io, personalmente,. Io mi sento di dire una cosa. Lui era colto, raffinato, anche imperscrutabile, misterioso, mistico, filosofico. Ma chiunque abbia provato l'amore nella sua vita si sarà sicuramente ritrovato nelle parole de La Cura". Poi il programma di Viale Mazzini ha voluto ricordare il cantante con diversi servizi a lui dedicati. Ugualmente devastato Morgan. "Mi fa tanto ...

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone crolla in diretta: 'Sono devastata' Serena Bortone ha cominciato la diretta di in lacrime . La conduttrice ha parlato con la voce rotta dall'emozione e non è riuscita a trattenere la commozione ' Sono devastata ', ha confessato la conduttrice. La prima parte della trasmissione è stata dedicata all'artista scomparso poche ore fa. In molti sono intervenuti per rendergli omaggio. Leggi anche > ...

Serena Bortone crolla in diretta: "Sono devastata" BlogLive.it

