SKY – Allegri non cambia idea: aspetta il Real Madrid (Di martedì 18 maggio 2021) Il noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo profilo Twitter, ha svelato le ultime notizie riguardanti Max Allegri. Secondo il giornalista di Sky Sport Allegri sarebbe stato contattato da altri club italiani, ma non avrebbe cambiato idea. Sta ancora aspettando il Real Madrid. Dall’altro lato però Florentino Perez non ha in programma l’esonero di Zidane. Sta, infatti, correndo ai ripari nel caso in cui Zizou decidesse definitivamente di lasciare i blancos. A quel punto in pole position ci sarebbero proprio Allegri e Raùl, ex bandiera madrilena. Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Il noto giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo profilo Twitter, ha svelato le ultime notizie riguardanti Max. Secondo il giornalista di Sky Sportsarebbe stato contattato da altri club italiani, ma non avrebbeto. Sta ancorando il. Dall’altro lato però Florentino Perez non ha in programma l’esonero di Zidane. Sta, infatti, correndo ai ripari nel caso in cui Zizou decidesse definitivamente di lasciare i blancos. A quel punto in pole position ci sarebbero proprioe Raùl, ex bandiera madrilena.

