Simone Inzaghi, Niente “aiuto” Al Fratello Filippo: Lazio E Torino Pareggiano, Il Benevento è In Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Foto di Maurizio Brambati / Ansa Lazio e Torino fanno 0-0 nel recupero: Immobile sbaglia un rigore nel finale, i granata si salvano e certificano la retrocessione in Serie B del BeneventoC’è anche la terza squadra in Serie B: il Benevento. Dopo un solo anno, i campani tornano in cadetteria insieme al Crotone e al Parma. L’ufficialità è da poco arrivata, in seguito al pari tra Lazio e Torino nel recupero che permette ai granata di ottenere la salvezza matematica. Non arriva dunque “l’aiuto” di Simone Inzaghi al Fratello Filippo, nonostante il possibile vantaggio biancoceleste a sette minuti dal termine sfumato a causa del rigore fallito da Immobile. CLASSIFICA ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Foto di Maurizio Brambati / Ansafanno 0-0 nel recupero: Immobile sbaglia un rigore nel finale, i granata si salvano e certificano la retrocessione inB delC’è anche la terza squadra inB: il. Dopo un solo anno, i campani tornano in cadetteria insieme al Crotone e al Parma. L’ufficialità è da poco arrivata, in seguito al pari tranel recupero che permette ai granata di ottenere la salvezza matematica. Non arriva dunque “l’” dial, nonostante il possibile vantaggio biancoceleste a sette minuti dal termine sfumato a causa del rigore fallito da Immobile. CLASSIFICA ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? I convocati di mister Simone #Inzaghi per #LazioTorino Powered by @OrogelGroup #CMonEagles ?? - ruttosport : Pippo Inzaghi:”Simone è stato adottato - Gianpaolo_5 : @Daniele64181695 @CucchiRiccardo Senza dimenticare che Simone Inzaghi non avrebbe disdegnato il fatto di dare una mano al fratello... - CalcioPillole : #Inzaghi, dopo il match #LazioTorino, parla del suo futuro che sembra sempre più lontano da #Roma - giorgioghiffo : RT @jason05_: Simone Inzaghi ha mandato in Serie B il fratello -