Simone Inzaghi: “Mi dispiace per la retrocessione di mio fratello, non siamo riusciti a segnare” (Di martedì 18 maggio 2021) Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato così del pari col Torino ai microfoni di Lazio Style Radio: “Le immagini sono chiare, mi spiace per non aver vinto e per la retrocessione di mio fratello. Abbiamo fatto una grande partita, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Abbiamo fatto un’ottima gara, sviluppato tanto gioco e avuto occasioni importanti, non posso dire nulla ai ragazzi. Loro dovevano salvarsi e hanno fatto la partita che dovevano. È stato uno spot per il calcio perché si è vista una partita bellissima. Ho visto una grande reazione, una grande gara in cui è successo di tutto. Due pali, un rigore sbagliato e un gol annullato. Gli episodi non sono stati a nostro favore, ma chiudiamo l’anno con il record di punti in casa e l’unico rammarico è quello del derby perso ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021), tecnico biancoceleste, ha parlato così del pari col Torino ai microfoni di Lazio Style Radio: “Le immagini sono chiare, mi spiace per non aver vinto e per ladi mio. Abbiamo fatto una grande partita, ma nona metterla dentro. Abbiamo fatto un’ottima gara, sviluppato tanto gioco e avuto occasioni importanti, non posso dire nulla ai ragazzi. Loro dovevano salvarsi e hanno fatto la partita che dovevano. È stato uno spot per il calcio perché si è vista una partita bellissima. Ho visto una grande reazione, una grande gara in cui è successo di tutto. Due pali, un rigore sbagliato e un gol annullato. Gli episodi non sono stati a nostro favore, ma chiudiamo l’anno con il record di punti in casa e l’unico rammarico è quello del derby perso ...

Advertising

marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - OfficialSSLazio : ?? I convocati di mister Simone #Inzaghi per #LazioTorino Powered by @OrogelGroup #CMonEagles ?? - MickeyJreissati : RT @SerieAFFC: Simone Inzaghi relegates brother Filippo as Lazio fail to beat Torino, sending Benevento to Serie B #LazioTorino #SerieA htt… - Giorgio_SSL : RT @UomoRango: non è la Lazio di Simone Inzaghi: VIA CHI NON AMA QUESTI COLORI. MERCATO DEGNO O IL PATTO SALTA #UltrasLazio #CurvaNord - Larchermauro1 : #LazioTorino Simone Inzaghi mezzo uomo,schifoso,come il fratello.... come Lotito..... chiudo qui....come chiudo la… -