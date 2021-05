Sharon Stone contro la nuova versione estesa di Basic Instinct (Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono ruoli che dettano il passo di intere carriere. È il caso dell’enigmatica e sensuale scrittrice Catherine Tramell in Basic Instinct, che ha consacrato definitivamente Sharon Stone. Nonostante sia comparsa in numerosissimi altri film, e di recente anche nelle serie The New Pope e Ratched, resta inesorabilmente legata a doppio filo a quella parte, in particolare al tanto chiacchierato accavallamento. E di recente ha espresso perplessità per uno sfruttamento eccessivo del suo personaggio. Da tempo, infatti, si parla dell’intenzione del regista Paul Verhoeven di distribuire la prossima estate una versione restaurata in 4k di Basic Instinct, a segnare il 30esimo anniversario della pellicola, uscita nel 1992. La nuova versione ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Ci sono ruoli che dettano il passo di intere carriere. È il caso dell’enigmatica e sensuale scrittrice Catherine Tramell in, che ha consacrato definitivamente. Nonostante sia comparsa in numerosissimi altri film, e di recente anche nelle serie The New Pope e Ratched, resta inesorabilmente legata a doppio filo a quella parte, in particolare al tanto chiacchierato accavallamento. E di recente ha espresso perplessità per uno sfruttamento eccessivo del suo personaggio. Da tempo, infatti, si parla dell’intenzione del regista Paul Verhoeven di distribuire la prossima estate unarestaurata in 4k di, a segnare il 30esimo anniversario della pellicola, uscita nel 1992. La...

Advertising

chetempochefa : “Le donne più belle, sono quelle piene di vita ed esperienza” Domenica Sharon Stone vi aspetta a #CTCF da… - danilomelis69 : @Drogba172381242 @perchetendenza @matteosalvinimi @JustElisabetta Se lo avesse detto Sharon Stone sarebbe stato più… - pvsassone : RT @CalaminiciM: “ visto che il destino non mi ha concesso la maternità, cerco di essere una brava mamma adottiva...Credo che l’adozione si… - Felice8711 : @amatore_seriale @Luca_Ferrari1 @gyn_lemon Oh mio Dio....manco fosse Ornella Muti o Sharon stone.....me ne farò una ragione - InfinitoIsacco : RT @CalaminiciM: “ visto che il destino non mi ha concesso la maternità, cerco di essere una brava mamma adottiva...Credo che l’adozione si… -