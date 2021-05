Sei regioni in zona bianca da inizio giugno: chi potrà dire addio al coprifuoco (Di martedì 18 maggio 2021) 18 maggio 2021 – regioni in zona bianca da inizio giugno. Da oggi il coprifuoco slitta alle 23, mentre dal 7 giugno passerà alle 24. L’abolizione totale del coprifuoco è stata fissata per il 21 giugno. Ci sono però regioni con dati decisamente rassicuranti che potrebbero dire addio al coprifuoco, e a ben altre restrizioni, già da inizio giugno: ecco quali. Chi passerà alla zona bianca Diranno addio al coprifuoco le regioni “bianche”, vale a dire Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che dovrebbero diventarlo da martedì primo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) 18 maggio 2021 –inda. Da oggi ilslitta alle 23, mentre dal 7passerà alle 24. L’abolizione totale delè stata fissata per il 21. Ci sono peròcon dati decisamente rassicuranti che potrebberoal, e a ben altre restrizioni, già da: ecco quali. Chi passerà allaDirannoalle“bianche”, vale aFriuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che dovrebbero diventarlo da martedì primo ...

