Rula Jebreal torna a La7 dopo la polemica scoppiata a Propaganda Live | ma gli ospiti…

(Di martedì 18 maggio 2021)è pronta a fare il suo ritorno nel salotto televisivo di La 7lala settimana scorsa. Venerdì scorso, la giornalista di origini palestinesi era attesa come ospite a, il salotto televisivo dove conduce Diego Bianchi; una volta saputo che la parterre di ospiti non includeva nessuna presenza di sesso femminile – eccetto lei –si è parecchio infastidita e ha dato forfait, declinando l’invito attraverso un commento a corredo di un post del programma che annunciava gli invitati della serata. Come riportato da Tvblog, domani sera, la giornalista molto sensibile riguardo ai temi relativi alla parità di genere – e lo ha dimostrato nel monologo tenuto al Festival di Sanremo ...

valigiablu : La sottorappresentanzione della donne: al di là di Rula Jebreal e Propaganda Live | @Giulia_B - fattoquotidiano : Nel mondo progressista sono ancora calde le ceneri dell’ennesima polemica sulla sottorappresentazione femminile nel… - welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - retedonnecremon : La sottorappresentazione della donne: al di là di Rula Jebreal e Propaganda Live - RobertoZucchi11 : Rula Jebreal accusa “Propaganda Live”. È comico: sono andati in tilt con le loro stesse armi! -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

Come si può provare interesse per la mediocre contesa tra la giornalista palestinesee il conduttore di Propaganda live Diego Bianchi, in arte Zoro? E come non sentire un fastidio fisico nell'osservare le falangi armate del web che si scatenano dall'una e dall'altra ...La rassegna di piazza XX settembre chiude venerdì 25 con Marco Politi che conversa con la regista Liliana Cavani e conintervistata da Maria Novella De Luca. Gli incontri nella ...La top model ha annunciato la sua maternità con un'immagine postata sul suo profilo Instagram: 'Non c'è amore più grande' ..."La guerra infinita", speciale Atlantide con Andrea Purgatori su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!