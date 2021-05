Nvidia | il filtro anti miner arriva sulle GeForce RTX 3070 e 3080 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 18 maggio 2021)ha annunciato che da adesso anche le schedehanno uncome le3060, per permettere ai giocatori di acquistarle..ha annunciato che da adesso anche le schede basateGPURTXavranno di default ilvisto in azione3060 Ti. In questo modo il produttore hardware spera che sempre più GPU di nuova generazione arrivino nelle mani dei giocatori. Sostanzialmente le schede avranno un hash rate dell’Ethereum ridotto, in modo da renderle poco convenienti per svolgere questo lavoro. Le ...

Multiplayer.it

Dell ha annunciato i nuovi XPS 15 e 17 con processori Intel Tiger Lake-H, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 4 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX.