L’Energa Olimpia batte Bari e vola in semifinale play off

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Continua a sognareVolley San Salvatore Telesino che con une perentorio 3 a 0 (risultato simile anche in gara 1) elimina dalla corsa verso la Serie B1 la forte formazione pugliese del Primadonna. Coach Eliseo non fa sconti e schiera la solita formazione tipo con Biscardi opposto, Matrullo e Sanguigni a schiacciare, Moretti libero, Salamida e Lamparelli centrali e Del Vaglio in cabina di regia. Partita mai in discussione anche se la formazione barese si dimostra ostica ed arcigna e pronta a lottare su ogni palla. Questo ha permesso di assistere ad un incontro entusiasmante con scambi lunghi. Pochi i cali di concentrazione e gli errori delle padrone di casa che con i parziali 25-20, 25-18, 25-16, si impongono sulle pugliesi. Sono in pratica sempre le telesine ...