"La morte non è fine ma passaggio": vita per immagini di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) “Il passaggio dalla vita a quella che chiamiamo morte è l’argomento rimosso dei nostri tempi. Ma in realtà la morte non è fine. Non è inizio, ma passaggio”. Così scriveva Franco Battiato ne Lo Stadio Intermedio, libro del 2016 in cui si interrogò con Gianluca Magi sulla morte e sulla paura di morire. Non perire, dunque. Ma passaggio dalla vita. E una vita densa di successi e musica fu quella del cantautore, scomparso oggi nella sua casa di Milo, vicino Catania. Gli acciacchi e l’allontanamento dalle scene avevano segnato i suoi ultimi anni. Per Battiato era ormai passato oltre mezzo secolo dagli esordi musicali a Milano, da quel primo contratto discografico che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “Ildallaa quella che chiamiamoè l’argomento rimosso dei nostri tempi. Ma in realtà lanon è. Non è inizio, ma”. Così scrivevane Lo Stadio Intermedio, libro del 2016 in cui si interrogò con Gianluca Magi sullae sulla paura di morire. Non perire, dunque. Madalla. E unadensa di successi e musica fu quella del cantautore, scomparso oggi nella sua casa di Milo, vicino Catania. Gli acciacchi e l’allontanamento dalle scene avevano segnato i suoi ultimi anni. Perera ormai passato oltre mezzo secolo dagli esordi musicali a Milano, da quel primo contratto discografico che ...

Advertising

Mov5Stelle : Cessate il fuoco. La morte dei bambini a causa di un conflitto è inaccettabile. Davanti alle atrocità non si può r… - rubio_chef : Perché non invitate Patrizia Cecconi @welikeduel ? È donna, è colta, è coraggiosa, sa vita morte e miracoli della P… - vladiluxuria : Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto m… - SilviaPrato1 : RT @robypava: Non avere alcuna decenza è strumentalizzare anche la morte di uno dei più grandi artisti italiani dell'ultimo secolo. https:/… - xlokialmighty : VOI NON POTETE CAPIRE NON POTETE CAPIRE COME IO MI SONO SPOILERATA LA MORTE DI MIKE CHE ERA PERSONAGGIO PREFERITO D… -