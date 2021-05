La morte di Franco Battiato è un dolore di tipo familiare

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) La malinconicissima notizia delladiprovoca undi. Per esorcizzarlo vi racconterò in modo estemporaneo le conoscenze che feci con lui in anni lontanissimi, proprio all’imbocco dei Settanta. Che poi è sempre rimasto ilche ho considerato primario, originale, e quello dopo, colto, raffinato e distaccato, il suo doppio, non migliore o peggiore, ma appunto doppio, sovrapposto al ragazzo affannato con il quale avevo avuto modo di fare i conti prima. Tutto avviene a Milano e questo è sostanziale perché collocanella coda del testardo e potente andamento migratorio che aveva cambiato faccia all’Italia nei Sessanta. Lui inseguiva, ma caoticamente, il sogno musicale. Per farlo aveva lasciato casa ...