“Il Pd ha fatto naufragare l’intesa a Torino”. Intervista a Chiara Appendino (Di martedì 18 maggio 2021) “Le condizioni per un accordo c’erano, ma il Pd ha fatto naufragare l’intesa”. Chiara Appendino ha le idee chiare sul perché a Torino Pd e M5s andranno ognuno per la propria strada. Ed è ancora più netta sul piano B dei vertici dei due partiti, quello di cercare un sostegno al ballottaggio nel caso solo uno dei due vi approdi: “Si tratta di un approccio che tradisce una concezione dei cittadini come pacchetti di voti spostabili sulla base dell’indicazione di quello o di quell’altro partito”. Spiega di averne parlato con Giuseppe Conte, e che questo è un modo di pensare che “fa parte del mio modo di vedere e intendere la politica”. Non si sbilancia su un suo ruolo nel nuovo organigramma del Movimento, ma sulla collocazione non ha dubbi: “Il nuovo Movimento 5 Stelle si inserisce a pieno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “Le condizioni per un accordo c’erano, ma il Pd ha”.ha le idee chiare sul perché aPd e M5s andranno ognuno per la propria strada. Ed è ancora più netta sul piano B dei vertici dei due partiti, quello di cercare un sostegno al ballottaggio nel caso solo uno dei due vi approdi: “Si tratta di un approccio che tradisce una concezione dei cittadini come pacchetti di voti spostabili sulla base dell’indicazione di quello o di quell’altro partito”. Spiega di averne parlato con Giuseppe Conte, e che questo è un modo di pensare che “fa parte del mio modo di vedere e intendere la politica”. Non si sbilancia su un suo ruolo nel nuovo organigramma del Movimento, ma sulla collocazione non ha dubbi: “Il nuovo Movimento 5 Stelle si inserisce a pieno ...

