Il colosso Uber responsabile di evasione fiscale?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : colosso Uber

FormulaPassion.it

Chesia quindi la regina dell'evasione fiscale in Europa non sembra in discussione. Ilstatunitense però non è l'unico ad eludere le tasse nel nostro continente: la filiale ...Ma le novità che Sony ha in serbo non finiscono qui: ilgiapponese avrebbe in cantiere una sorta di modalità guidata (paragonata adalla stessa azienda) per aiutare i giocatori nelle ...La scorsa settimana Benzinga ha esaminato le prospettive di molti fra i titoli preferiti dagli investitori. I segnali rialzisti della scorsa settimana hanno riguardato il produttore di iPhone e alcuni ...Sony è stata citata in giudizio per aver limitato la possibilità di acquistare copie digitali esclusivamente nel PlayStation Store.