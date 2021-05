I 72 paesi in cui è un reato l’omosessualità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Tra molte battaglie e difficoltà del, il tema dei diritti LGBTQ+ nel mondo sta ottenendo sempre più attenzione. Ieri infatti si è tenuta la giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Ci sono alcuni stati in cui però le cose non sono cambiate molto eè ancora considerata un, a volte punti addirittura con la pena di morte. Omosessualità come: le pene detentive In particolare ci sono 72 stati in cuiè punibile dalla legge. In 7asiatici e 5 africani la “punizione” perè la morte: Afghanistan, Iran, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Emirati arabi e Yemen in Asia, mentre in Africa rimane in Mauritania, Nigeria, Somalia e Sudan. In circa una decina di stati gli atti ...