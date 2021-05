Doppio fiocco rosa per la figlia di Beppe Grillo, ora nonno delle gemelline Ottavia e Amanda (Di martedì 18 maggio 2021) Benvenute al mondo Ottavia e Amanda. Sono le gemelline di Valentina Scarnecchia, 40 anni, che ha partorito lo scorso 15 maggio all’ospedale Gaslini di Genova ed è già tornata a casa con le sue piccole e il compagno Simone, come fa sapere su Instagram. Valentina è la figlia dell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik e dunque figlia acquisita di Beppe Grillo, che ha quindi reso nonno. La notizia della doppia gravidanza era stata data dal settimanale Oggi a febbraio scorso dopo aver postato alcune foto del pancione sul suo profilo social. Al magazine la neo mamma, conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery, aveva anche raccontato la reazione del fondatore del M5S alla notizia che presto sarebbe diventato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Benvenute al mondo. Sono ledi Valentina Scarnecchia, 40 anni, che ha partorito lo scorso 15 maggio all’ospedale Gaslini di Genova ed è già tornata a casa con le sue piccole e il compagno Simone, come fa sapere su Instagram. Valentina è ladell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik e dunqueacquisita di, che ha quindi reso. La notizia della doppia gravidanza era stata data dal settimanale Oggi a febbraio scorso dopo aver postato alcune foto del pancione sul suo profilo social. Al magazine la neo mamma, conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery, aveva anche raccontato la reazione del fondatore del M5S alla notizia che presto sarebbe diventato ...

