Curling, Mondiali doppio misto 2021: doppia vittoria per Mosaner e Constantini (Di martedì 18 maggio 2021) Ottime notizie per l'Italia del Curling, che ai Mondiali di doppio misto in corso in Scozia porta a casa due importanti vittorie. Nella seconda giornata infatti Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno prima sconfitto con un netto 7-2 la Spagna, poi sono riusciti a rimontare l'Australia andando a vincere per 7-6. Un'ottima reazione degli azzurri, che all'esordio erano stati sconfitti per 7-4 dai padroni di casa scozzesi. Restano sei incontri di round-robin, al termine dei quali verrà stilata la classifica che mette in palio i posti per i playoff. SportFace.

