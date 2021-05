Conference League, c’è il rischio sorteggio tra Roma e Sassuolo (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo altri verdetti. La situazione più interessante è quella che riguarda la Champions League: l’Atalanta è già sicura della qualificazione, mentre Napoli, Milan e Juventus si giocheranno gli ultimi due posti a disposizione. E’ lotta anche per evitare l’ultimo posto per la retrocessione in Serie B con Benevento e Torino a rischio. Infine il posto valido per la Conference League, la settima posizione è occupata della Roma che dovrà mantenere due punti di vantaggio sul Sassuolo, ma non è da escludere l’arrivo a pari punti oppure il sorteggio. Conference League, la situazione Foto di Giuseppe Lami / AnsaE’ tutto nella mani della Roma, la squadra di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo altri verdetti. La situazione più interessante è quella che riguarda la Champions: l’Atalanta è già sicura della qualificazione, mentre Napoli, Milan e Juventus si giocheranno gli ultimi due posti a disposizione. E’ lotta anche per evitare l’ultimo posto per la retrocessione in Serie B con Benevento e Torino a. Infine il posto valido per la, la settima posizione è occupata dellache dovrà mantenere due punti di vantaggio sul, ma non è da escludere l’arrivo a pari punti oppure il, la situazione Foto di Giuseppe Lami / AnsaE’ tutto nella mani della, la squadra di ...

