Bayern Monaco, Klose e lo storico assistente Gerland lasceranno il club (Di martedì 18 maggio 2021) Miroslav Klose e lo storico assistente Gerland lasceranno il Bayern Monaco a fine stagione: lo comunica il club bavarese La notizia era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità: Miroslav Klose che lo storico assistente Hermann Gerland, che lavorava al Bayern dai tempi di Louis van Gaal. Continua quindi la rivoluzione in casa Bayern Monaco dopo l'arrivo di Julian Nagelsmann, che sostituirà Flick al termine della stagione. Farewell #FCBayern: Herrmann Gerland and Miroslav Klose to say Servus at the end of the season. — CHAMPIONS (@FCBayernEN) May 18, 2021

