Amazon tratta per l’acquisizione di Mgm (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon verso il grande colpo: la società di Jeff Bezos tratta per l’acquisizione dello studio cinematografico Mgm. Amazon cerca il colpo grosso ed è in trattativa per l’acquisto di Mgm. Si tratta della società cinematografica e televisiva Metro-Goldwyn-Mayer che ha in dote titoli del calibro di 007, Lo Hobbit e il Mago di Oz. Lo studio che per simbolo caratteristico ha il famosissimo leone che ruggisce, per intenderci. Amazon, la trattativa per l’acquisto di Mgm Stando alle indiscrezioni emerse, le trattative tra le parti andrebbero avanti ormai da settimane e vedrebbero impegnati i vertici della società cinematografica e il capo di Amazon Tv. Ed è evidente che quando al tavolo delle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021)verso il grande colpo: la società di Jeff Bezosperdello studio cinematografico Mgm.cerca il colpo grosso ed è intiva per l’acquisto di Mgm. Sidella società cinematografica e televisiva Metro-Goldwyn-Mayer che ha in dote titoli del calibro di 007, Lo Hobbit e il Mago di Oz. Lo studio che per simbolo caratteristico ha il famosissimo leone che ruggisce, per intenderci., lativa per l’acquisto di Mgm Stando alle indiscrezioni emerse, letive tra le parti andrebbero avanti ormai da settimane e vedrebbero impegnati i vertici della società cinematografica e il capo diTv. Ed è evidente che quando al tavolo delle ...

