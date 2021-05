Al via i vaccini per i dipendenti agricoli (Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese Sarà Battipaglia la prima città della provincia di Salerno a vaccinare titolari e dipendenti delle imprese agricole. Confragricoltura e l’Asl di Salerno hanno infatti realizzato il primo centro dedicato alla vaccinazione anti covid, proprio su iniziativa di Confagricoltura Salerno, ed in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. L’hub vaccinale è dedicato esclusivamente ai titolari ed ai dipendenti di tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno. Il centro vaccinale – che sarà inaugurato alle ore 9.00 del prossimo 19 maggio 2021 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – è localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia che si trova in Via Spineta 84/C, dove le imprese agricole interessate potranno far affluire, previa prenotazione, i propri ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese Sarà Battipaglia la prima città della provincia di Salerno a vaccinare titolari edelle imprese agricole. Confragricoltura e l’Asl di Salerno hanno infatti realizzato il primo centro dedicato alla vaccinazione anti covid, proprio su iniziativa di Confagricoltura Salerno, ed in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. L’hub vaccinale è dedicato esclusivamente ai titolari ed aidi tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno. Il centro vaccinale – che sarà inaugurato alle ore 9.00 del prossimo 19 maggio 2021 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – è localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia che si trova in Via Spineta 84/C, dove le imprese agricole interessate potranno far affluire, previa prenotazione, i propri ...

Advertising

SimoneCosimi : Primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giù del 95%, casi gravi del 99% - fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - DeganisFabrizio : RT @byoblu: Chiesto al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento delle autorizzazioni dei 'vaccini Covid', o meglio delle terapie farmac… - ilaranto : RT @byoblu: Chiesto al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento delle autorizzazioni dei 'vaccini Covid', o meglio delle terapie farmac… - UeT1982 : ???? #VacciniCovid in azienda: priorità ai #trasportatori. @inail_gov #vacciniinazienda #autotrasporto tra le… -