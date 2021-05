9-1-1 e 9-1-1: Lone Star rinnovate per le stagioni 5 e 3 nonostante gli ascolti in calo (Di martedì 18 maggio 2021) 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star torneranno coi loro eroi anche nella prossima stagione televisiva: Fox ha rinnovato la serie di Ryan Murphy sui primi soccorritori per una quinta stagione, che verrà lanciata nel palinsesto autunnale della stagione 2021-22, e contemporaneamente il suo spin-off 9-1-1: Lone Star per la terza, che debutterà invece a metà stagione. Tra le serie più viste di Fox, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star continueranno a raccontare storie di coraggiosi soccorritori che rispondono al numero per le emergenze 911. La serie madre del franchise 9-1-1 è interpretata da Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman e molti altri: ispirato da esperienze di vita reale, questo dramma è incentrato su agenti di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) 9-1-1 e 9-1-1:torneranno coi loro eroi anche nella prossima stagione televisiva: Fox ha rinnovato la serie di Ryan Murphy sui primi soccorritori per una quinta stagione, che verrà lanciata nel palinsesto autunnale della stagione 2021-22, e contemporaneamente il suo spin-off 9-1-1:per la terza, che debutterà invece a metà stagione. Tra le serie più viste di Fox, 9-1-1 e 9-1-1:continueranno a raccontare storie di coraggiosi soccorritori che rispondono al numero per le emergenze 911. La serie madre del franchise 9-1-1 è interpretata da Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliverk, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman e molti altri: ispirato da esperienze di vita reale, questo dramma è incentrato su agenti di ...

