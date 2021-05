Twitch: sviluppatore indie chiede agli streamer di non mostrare tutto il suo gioco – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Uno sviluppatore indie ha inserito nel suo gioco un messaggio per chiedere agli streamer Twitch e affini di non mostrare tutto il suo gioco.. Lo sviluppatore indie Archive Entertainment ha inserito una richiesta particolare per gli streamer Twitch e affini nel suo ultimo lavoro: non giocarlo nella sua interezza in live o pubblicando video asincroni. Arrivati a un certo punto di Dragon Audit, questo il nome del gioco, viene infatti chiesto di non continuare a mostrarlo in video o in streaming, così da non rovinare la sorpresa ai potenziali acquirenti. Nelle FAQ sul sito ufficiale del gioco viene spiegata meglio … ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021) Unoha inserito nel suoun messaggio perree affini di nonil suo.. LoArchive Entertainment ha inserito una richiesta particolare per glie affini nel suo ultimo lavoro: non giocarlo nella sua interezza in live o pubblicando video asincroni. Arrivati a un certo punto di Dragon Audit, questo il nome del, viene infatti chiesto di non continuare a mostrarlo in video o in streaming, così da non rovinare la sorpresa ai potenziali acquirenti. Nelle FAQ sul sito ufficiale delviene spiegata meglio … ...

